День рождения в стиле Мафия в Санкт-Петербурге

Мафия для детей на день рождения — самая крутая детская шпионская игра. Веселые развлечения делают этот день особенным, незабываемым. Они предлагают всем гостям возможность участвовать в мероприятиях, которых нет в их ежедневном списке забавных занятий. Каждый может включить большинство этих игр в праздник своего ребенка. Достаточно только воспользоваться услугами нашей компании по организации праздников, и заказать “Мафию” для детей на день рождения (Спб).

День рождения в стиле Мафия

Потратили много времени на лучшие украшения, сделали самые креативные приглашения ручной работы, заказали идеальный торт, но нет ничего интересного для детей? Ваша работа рискует остаться незамеченной.

Последнее, что ребенок хочет услышать от своих друзей, это то, насколько скучной была вечеринка, и они с успехом оставаться могли и дома, и спокойно смотреть телевизор. Сотрудничая с нами, вы не будете беспокоиться об этом.

Хорошая новость для каждого родителя: поиск творческих и веселых игр становится самой простой и дешевой частью планирования вечеринок. Для этого существуют профессионалы, с опытом, навыками и даже специальным реквизитом! Спланируйте детский день рождения в стиле “мафия” вместе с нашими организаторами. Мы учтем все предпочтения и пожелания, возраст детей, место проведения мероприятия и другие условия.

Мафиозная партия в любой версии игры представляет конфликт между мафией — информированным меньшинством — и невинными — неосведомленным большинством. Созданная в 1986 г. нашим советским деятелем, Дмитрием Давыдовым, популярная игра имеет десятки вариаций, в нее может играть группа из семи и более человек. Для больших групп добавляют дополнительные символы и роли.

Игра имеет две фазы: ночную, когда мафия может тайно «убить» невинного, и дневную, когда невинные проголосуют за уничтожение подозреваемого мафиози. Игра заканчивается, когда все члены мафии уничтожены или в ней больше членов мафии, чем невинных. Классическая версия требует колоды карт.

Веселая детективная игра-загадка Мафия в день рождения (Спб) хорошо подойдет практически для любой компании, независимо от количества гостей, будь их 7 или 20.

Игра содержит описания персонажей и сценарии, поэтому гости будут готовы войти в игру. Ведущий “Мафии” на день рождения поможет быстро организовать игру и сделает ее еще веселее.

Преимущества наших услуг

Мы — профессиональная команда творческих организаторов праздников для детей и взрослых. Только представьте: заказывая день рождение в стиле “Мафия” для детей у нас, вы забудете об организационных проблемах. До конца праздника мы возьмем все заботы на себя:

Больше не нужно беспокоиться о том, чем занять детей;

Необходимый реквизит мы принесем с собой;

Уложиться можно в небольшой бюджет;

Вечеринка может быть организована дома, в детском саду, в торговом центре — где угодно.

Мы гарантируем успех вечеринки и яркие воспоминания для каждого ребенка. Игра мафия на день рождения (Спб) — отличный способ развлечь большое количество гостей на празднике (от 7 человек), независимо от возрастных отличий, пола детей и их личных предпочтений. Она не требует никакой подготовки от вас, а также специального оборудования. Небольшой реквизит наш специалист принесет с собой.

Чтобы на память остались тематические фотографии, мы поможем создать и разослать приглашения всем гостям, чтобы они успели подготовить костюмы (если для родителей это важно). Не сомневайтесь, весело будет и детям, и их родителям! А вы отдохнете, займетесь своими делами, доверив работу профессионалам.